Komunijny prezent z rozwagą. Przypominamy o przepisach dotyczących hulajnóg elektrycznych Data publikacji 17.05.2026 Powrót Drukuj W okresie komunijnym apelujemy o rozwagę przy zakupie prezentów dla dzieci, zwłaszcza hulajnóg elektrycznych. Przypominamy, że dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą poruszać się nimi po drogach publicznych, a młodzież do 18 roku życia musi posiadać kartę rowerową lub odpowiednie uprawnienia.

Okres Pierwszych Komunii Świętych to czas, w którym wielu rodziców i bliskich poszukuje atrakcyjnych prezentów dla dzieci. Coraz częściej wybór pada na hulajnogi elektryczne. Apelujemy jednak o rozwagę i przypominamy, że taki prezent powinien być dostosowany nie tylko do wieku dziecka, ale również do obowiązujących przepisów oraz zasad bezpieczeństwa.

Hulajnoga elektryczna to urządzenie, które wymaga odpowiedzialności, umiejętności oraz znajomości przepisów ruchu drogowego. Warto pamiętać, że dzieci poniżej 13 roku życia nie mogą poruszać się tym urządzeniem po drodze publicznej, nawet pod opieką osoby dorosłej. Wyjątek stanowi jedynie strefa zamieszkania, gdzie ruch odbywa się na szczególnych zasadach.

Z kolei osoby w wieku od 13 do 18 lat, aby legalnie poruszać się hulajnogą elektryczną po drogach publicznych, muszą posiadać odpowiednie uprawnienia – kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 albo T. Przepisy te mają na celu zwiększenie bezpieczeństwa zarówno użytkowników hulajnóg, jak i innych uczestników ruchu drogowego.

Przypominamy również, że kierujący hulajnogą elektryczną zobowiązani są do korzystania przede wszystkim z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów. W przypadku ich braku mogą poruszać się jezdnią wyłącznie wtedy, gdy dopuszczalna prędkość na danej drodze nie przekracza 30 km/h. Niedozwolona jest jazda hulajnogą elektryczną po przejściu dla pieszych, przewożenie pasażerów czy korzystanie z telefonu wymagającego trzymania go w ręku podczas jazdy.

Apelujemy do rodziców i opiekunów, aby przed zakupem hulajnogi elektrycznej dokładnie zapoznali się z obowiązującymi przepisami oraz ocenili, czy dziecko jest przygotowane do bezpiecznego korzystania z takiego urządzenia. Odpowiedzialny wybór prezentu może mieć realny wpływ na bezpieczeństwo najmłodszych.

podkomisarz Anna Chuszcza