Kryminalni z Krasnegostawu rozbili grupę przestępczą zajmująca się kradzieżami rowerów Data publikacji 07.11.2025 Powrót Drukuj Kryminalni z Krasnegostawu rozbili zorganizowaną grupę przestępczą zajmującą się kradzieżami rowerów na terytorium Królestwa Belgii i Królestwa Niderlandów, a następnie sprzedażą ich na terenie Polski. Policjanci podczas działań na terenie powiatów krasnostawskiego, chełmskiego, świdnickiego i łukowskiego zabezpieczyli ponad 170 jednośladów. Na chwilę obecną udowodniono, że 71 z nich pochodzi z nielegalnego źródła. Ich wartość szacowana jest na około 300 tysięcy złotych. Pięć osób w wieku od 27 do 59 lat usłyszało w tej sprawie zarzuty. Podejrzany o kierowanie grupą 27-latek decyzją sądu został tymczasowo aresztowany.

Od ponad półtora roku policjanci z Wydziału Kryminalnego Komendy Powiatowej Policji w Krasnymstawie prowadzili intensywne działania ukierunkowane na ustalenie i zatrzymanie osób trudniących się kradzieżami rowerów. Skrupulatna praca operacyjna i śledcza prowadzona pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Zamościu pozwoliła na rozpracowanie całego procederu oraz zatrzymanie osób odpowiedzialnych za przestępstwa popełniane zarówno na terenie Polski, jak i za granicą.

Kryminalni szczegółowo odtworzyli schemat działania grupy oraz role, jakie odgrywały poszczególne osoby w tym przestępczym procederze. W toku pracy operacyjnej ustalono również osobę zarządzającą grupą, która działała w Antwerpii na terytorium Królestwa Belgii i w Hadze, Rotterdamie, Horn, Venlo i innych nieustalonych miejscowościach na terenie Królestwa Niderlandów. Zgromadzony przez funkcjonariuszy materiał dowodowy pozwolił na przeprowadzenie końcowej fazy realizacyjnej.

Na początku listopada policjanci jednocześnie uderzyli w kilka miejsc na terenie powiatów krasnostawskiego, chełmskiego, świdnickiego i łukowskiego. Mundurowi zabezpieczyli ponad 170 rowerów, głównie elektrycznych. Na chwilę obecną udowodniono, że 71 jednośladów pochodzi z nielegalnego źródła. Ich wartość szacowana jest na około 300 tysięcy złotych. Ustalenia dotyczące pozostałych jednośladów są w toku. Dodatkowo, w mieszkaniach dwóch osób funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli narkotyki.

W toku postępowania czterech mężczyzn i jedna kobieta, w wieku od 27 do 59 lat usłyszeli zarzuty dotyczące między innymi udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, kradzieży z włamaniem oraz paserstwa. W przypadku 27-letniego mieszkańca powiatu krasnostawskiego prokurator przedstawił zarzut kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.

Na wniosek prokuratora, sąd po zapoznaniu się z materiałem dowodowym zastosował wobec niego środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy. Wobec pozostałych osób sąd zastosował dozór Policji, wysokie poręczenia majątkowe oraz zakaz opuszczania kraju. 27-latkowi grozi do 15 lat pozbawienia wolności. Pozostałe osoby mogą spędzić w więzieniu nawet 10 lat.

Sprawa ma charakter rozwojowy. Policjanci nie wykluczają kolejnych zatrzymań jak również prowadzą ustalenia osób, które nabyły rowery od osób powiązanych z grupą przestępczą.



podkomisarz Anna Chuszcza