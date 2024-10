Bądź bezpieczny na drodze, noś odblaski! Powrót Drukuj Apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności na drodze w związku z obecnymi warunkami pogodowymi. Pamiętajmy, że w porze jesienno-zimowej zwłaszcza niechronieni uczestnicy ruchu drogowego narażeni są na często tragiczne skutki zdarzeń drogowych. Noś odblaski - bądź bezpieczny!

Okres jesienno – zimowy sprawia, że na drogach może być niebezpiecznie. Szybko zapadający zmrok, zamglenia, opady deszczu a wkrótce również śniegu zmuszają wszystkich użytkowników dróg do zachowania ostrożności. Szczególnie narażeni na tragiczne skutki zdarzeń drogowych są niechronieni uczestnicy ruchu drogowego. Nie chroni ich karoseria czy poduszki powietrzne. Przy zderzeniu z pojazdem jadącym nawet z niewielką prędkością mogą stracić zdrowie czy życie.

Pamiętajmy, że w warunkach niedostatecznej widoczności kierujący później niż zwykle zauważa pieszego, a w szczególności ubranego w odzież koloru ciemnego, szarego. Może nie być wtedy czasu na odpowiednią reakcję jaką, to jest zahamowanie czy ominięcie pieszego.

Pamiętajmy również, że pieszy posiadający elementy odblaskowe, które znajdują się w polu działania świateł pojazdu jest dużo lepiej widoczny, co daje kierowcy dodatkowe sekundy na reakcję. Wydaje się to tak niewiele, ale wystarczy by niejednokrotnie uratować zdrowie a nawet życie pieszego. Dlatego tak ważne jest noszenie elementów odblaskowych, takich jak kamizelki, opaski, lub odblaskowe naklejki na odzież, które znacznie zwiększają Twoją widoczność na drodze, szczególnie po zmroku.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami każdy pieszy poruszający się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym jest obowiązany używać elementów odblaskowych, w sposób widoczny dla innych uczestników ruchu chyba, że porusza się po drodze przeznaczonej wyłącznie dla pieszych lub po chodniku. My rekomendujemy używanie elementów odblaskowych również tam, gdzie nie jest to wymagane prawem. Ten mały element znacznie zwiększa nasze bezpieczeństwo. Musimy zdawać sobie sprawę z tego, że nawet w miejscach gdzie droga jest oświetlona kierowca może nas nie zauważyć, gdy będziemy ubrani na ciemno.

Dlatego pamiętajmy

- zawsze, dla własnego bezpieczeństwa korzystajmy z elementów odblaskowych również tam, gdzie przepisy tego nie nakazują,

- elementy odblaskowe zakładajmy w widocznym miejscu, tak aby były widoczne dla kierujących jadących z obu kierunków,

- jeżeli jest to możliwe zawsze korzystajmy z chodnika, a w przypadku jego braku, poruszajmy się lewą stroną drogi twarzą do nadjeżdżającego pojazdu,

- pamiętajmy, że im niżej założone odblaski, tym szybciej padną na nie światła jadącego pojazdu,

- nigdy nie wchodzimy na jezdnię bezpośrednio przed jadący pojazd, nawet jeżeli jesteśmy na przejściu dla pieszych.

sierżant sztabowy Anna Chuszcza